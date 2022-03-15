15 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації населення

Завдяки “зеленим коридорам” до потерпілих населених пунктів доправлять допомогу.

У вівторок, 15 березня, знову будуть відкриті гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів.

Про маршрути повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Донецька область

м. Маріуполь – м. Запоріжжя. Відповідно до досягнутих домовленостей сьогодні має бути розблокований гуманітарний конвой, який знаходиться в місті Бердянськ, а також вихід з міста Маріуполь

Київська область

с. Богданівка і с. Нова Богданівка – м.Бровари;

с. Бобрик - м. Бровари.

Сумська область

Тростянець - Лубни (Тростянець, Суми (по об'їзній навколо міста), Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни).

Частково на автобусах та на особистому транспорті. Місце збору та маршрут руху по місту Тростянець: вул. Кеніга стадіон ім.Куца - вул.Скрябіна - вул.Татаренко - вул.Б.Хмельницького - вул. Гришина (об'їзна) - вул. Шевченка і далі у бік міста Суми.

Суми – Лубни (Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Сумщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.

Місця збору у Сумах: основний виїзд: біля пам'ятника Альоші, (р-н школи 2). Додаткові точки збору (лише для вагітних, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю) БК "Хімік": вул. Інтернаціоналістів, біля риночку, ТЦ "Світлана";"Більбоу" на пр. Курському; ТЦ "Мануфактура".

Лебедин - Лубни - Ворожба (Лебединська громада) - Бишкинь - Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце збору: м. Лебедин, вул. Сумська 12.

Конотоп - Лубни (Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце: площа перед міськрадою.

Шостка - Лубни (Шостка, Кролевець, Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни). З міста Шостка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах. Місце: площа перед міськрадою.

Суми - Полтава

Тростянець - Полтава

Лебедин - Полтава

Шостка - Полтава

Конотоп - Полтава

Харківська область

с. Оскол

Як повідомлялося, 14 березня відбувалася евакуація населення з потерпілих від обстрілів Росії регіонів. Втім, з десяти коридорів спрацювало лише сім. Було вивезено близько чотирьох тисяч людей. Зокрема, у Київській області врятовано 2028 людей, у Луганській - 1780 людей.

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