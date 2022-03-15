20-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

20-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

У більшості областей вночі лунали повітряні тривоги.

Сьогодні, 15 березня, вже 20-й день війни Росії проти України. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

Київська область

Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпіні - бій. ЗСУ контролюють 70% території міста. В Вишгородському районі — пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої.

Чернігівська область

Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна. Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.

Сумська область

Вночі була повітряна тривога у Сумах та у Шостці. Пів ночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району. Друга частина ночі пройшла тихо, але від 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа арта. Від 9:00 очікуємо режим тиші та "зелених коридорів", є погодження.

Житомирська область

Вночі і на ранок — декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі — кількагодинна повітряна тривога.

Дніпропетровщина

Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.

Харківщина

Місто Харків - ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати удари з повітря по житловим районам міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.

Запорізька область

Повітряних тривог вночі не було. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.

Рівненщина

На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог.

Волинь

В області тихо, ніч — без повітряних тривог.

Вінничина

Вночі спокійно. Від 6:00 — дві повітряних тривоги.

Закарпаття

Ніч була спокійною.

Хмельницька область

Ситуація відносно спокійна. Вночі — одна повітряна тривога.

Тернопіль

Ніч минула спокійно.

Черкаси

Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Львівщина

Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.

Полтаващина

На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога.

Чернівці

Все тихо.

Івано-Франківськ

Ніч минула тихо.

Луганщина

В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.

Донеччина

Авдіївка, Мар'їнка — обстріли.Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу.

Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне — відсутнє електропостачання. Обстріли тривають.

Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося.

Миколаївщина

Миколаїв — вночі лунали вибухи, оголошувалася тревога. В районах області також була повітряна тревога. В цілому ніч більш менш спокійна.

Херсонщина

В Херсоні - ніч минула відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води, а деякі — від початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що окупанти не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки продуктів харчування.

Одеса

Одеська: одна повітряна тривога в ночі, друга — вранці. Загалом спокійно.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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