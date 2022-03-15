У більшості областей вночі лунали повітряні тривоги.
Сьогодні, 15 березня, вже 20-й день війни Росії проти України. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.
Київська область
Повітряні тривоги вночі по всій області. В Ірпіні - бій. ЗСУ контролюють 70% території міста. В Вишгородському районі — пересування техніки ворога. В Броварському районі: ворожа техніка у населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад. Періодичні бої.
Чернігівська область
Вночі постійні повітряні тривоги: Чернігів, Прилуки, Остер, Десна. Останню добу російська армія обстрілювала передмістя та житлові квартали Чернігова, за попередніми даними є загиблі.
Сумська область
Вночі була повітряна тривога у Сумах та у Шостці. Пів ночі російські орки гатили з артилерії по Сумському району. Друга частина ночі пройшла тихо, але від 8 ранку знову по Сумському району працює ворожа арта. Від 9:00 очікуємо режим тиші та "зелених коридорів", є погодження.
Житомирська область
Вночі і на ранок — декілька повітряних тривог. Поки інформації про руйнування та постраждалих немає.
Кіровоградська область
На Кіровоградщині відносно спокійно. Вночі — кількагодинна повітряна тривога.
Дніпропетровщина
Загалом в області спокійно. Одна нічна тривога.
Харківщина
Місто Харків - ЗСУ тримають оборону, позиції всі захищені. Однак окупанти продовжують завдавати удари з повітря по житловим районам міста. Бої ведуться в Ізюмі, Чугуєві, Дергачах, там теж продовжуються обстріли.
Запорізька область
Повітряних тривог вночі не було. В Запоріжжі військова ситуація без змін. Ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовуючи цивільну інфраструктуру для військових потреб, але головна мета — ведення бойових дій на території Запорізького краю — ворогом не досягнута.
Рівненщина
На Рівненщині спокійно, ціла ніч без повітряних тривог.
Волинь
В області тихо, ніч — без повітряних тривог.
Вінничина
Вночі спокійно. Від 6:00 — дві повітряних тривоги.
Закарпаття
Ніч була спокійною.
Хмельницька область
Ситуація відносно спокійна. Вночі — одна повітряна тривога.
Тернопіль
Ніч минула спокійно.
Черкаси
Черкащина: постійні тривоги, але загалом ситуація спокійна.
Львівщина
Ніч була спокійною. Ситуація контрольована.
Полтаващина
На Полтавщині тихо, вночі була повітряна тривога.
Чернівці
Все тихо.
Івано-Франківськ
Ніч минула тихо.
Луганщина
В Сєвєродонецьку відносно спокійно. Інтенсивні обстріли Рубіжного та Попасної. Пожежі у житлових будинках. Вчора відбулася евакуація 1700 людей. Вперше доставили гуманітарку у Гірське. У Сєвєродонецьку запрацював ще один гуманітарний штаб.
Донеччина
Авдіївка, Мар'їнка — обстріли.Знову пакет градів росіяни випустили по Авдіївському коксохімічному заводу.
Мар'їнка, Новомихайлівка, Степне — відсутнє електропостачання. Обстріли тривають.
Торецьк: активізувалася ворожа авіація. Про жертв поки що не повідомлялося.
Миколаївщина
Миколаїв — вночі лунали вибухи, оголошувалася тревога. В районах області також була повітряна тревога. В цілому ніч більш менш спокійна.
Херсонщина
В Херсоні - ніч минула відносно спокійно, але область повністю окупована. Більшість районів — без світла, газу та води, а деякі — від початку війни. Надати допомогу немає можливості, тому що окупанти не пускають, відкривають вогонь. Велика потреба медикаментів по всій області. В деяких районах немає поставки продуктів харчування.
Одеса
Одеська: одна повітряна тривога в ночі, друга — вранці. Загалом спокійно.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
Читайте також: