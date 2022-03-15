Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон

Для людей з інвалідністю спростили виїзд за кордон

Людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун.

На час надзвичайного або воєнного стану для людей з інвалідністю спрощено перетин кордону.

Кабінет Міністрів України прийняв зміни до правил перетинання державного кордону людьми з інвалідністю та особами, що їх супроводжують.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Спрощену процедуру перетину кордону цією категорією осіб було ухвалено, аби не наражати людей на небезпеку та допомогти якнайшвидше перетинати кордон", - йдеться у повідомленні.

За цими змінами, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю І та ІІ груп, незалежно від віку, можуть перетинати державний кордон України за наявності одного з таких документів:

- довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією;

- або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;

- або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу.

Крім того, згідно з Постановою, разом із кожною людиною з інвалідністю І та ІІ групи, котра потребує постійного догляду, дозволено перетинати кордон одному із членів сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку, або іншій особі, яка досягла 18-річного віку та здійснює догляд відповідно до законодавства.

Документом, який підтверджує здійснення догляду в цьому випадку може бути посвідчення, довідка про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд.

Також людину з інвалідністю, яка визнана недієздатною або обмежена у дієздатності, може супроводжувати один опікун, піклувальник чи член сім’ї першого ступеня споріднення, який досяг 18-річного віку.

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, знову будуть відкриті гуманітарні коридори для мешканців з найбільш постраждалих від війни населених пунктів.

