Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу

Человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун.
На время чрезвычайного или военного положения для людей с инвалидностью упрощено пересечение границы.
Кабинет Министров Украины принял изменения к правилам пересечения государственной границы людьми с инвалидностью и сопровождающими их лицами.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Упрощенная процедура пересечения границы этой категорией лиц была принята, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересекать границу", — говорится в сообщении.
По этим изменениям, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов:
– справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;
– или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;
– или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.
Кроме того, согласно Постановлению, вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, который нуждается в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или другому лицу, достигшему 18 -летнего возраста и осуществляет уход в соответствии с законодательством.
Документом, подтверждающим уход в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.
Также человек с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.
Напомним, во вторник, 15 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.