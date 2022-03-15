Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу

Для людей с инвалидностью упростили выезд за границу

Человека с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун.

На время чрезвычайного или военного положения для людей с инвалидностью упрощено пересечение границы.

Кабинет Министров Украины принял изменения к правилам пересечения государственной границы людьми с инвалидностью и сопровождающими их лицами.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Упрощенная процедура пересечения границы этой категорией лиц была принята, чтобы не подвергать людей опасности и помочь как можно быстрее пересекать границу", — говорится в сообщении.

По этим изменениям, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью I и II групп, независимо от возраста, могут пересекать государственную границу Украины при наличии одного из следующих документов:

– справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

– или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи;

– или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Кроме того, согласно Постановлению, вместе с каждым человеком с инвалидностью I и II группы, который нуждается в постоянном уходе, разрешено пересекать границу одному из членов семьи первой степени родства, достигшему 18-летнего возраста, или другому лицу, достигшему 18 -летнего возраста и осуществляет уход в соответствии с законодательством.

Документом, подтверждающим уход в этом случае может быть удостоверение, справка о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход.

Также человек с инвалидностью, который признан недееспособным или ограничен в дееспособности, может сопровождать один опекун, попечитель или член семьи первой степени родства, достигший 18-летнего возраста.

Напомним, во вторник, 15 марта, снова будут открыты гуманитарные коридоры для жителей наиболее пострадавших от войны населенных пунктов.