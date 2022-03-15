ЄС посилить санкції проти нафтових компаній Росії, але не планує вводити ембарго

Обмеження не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у російських компаній.
Країни Євросоюзу збираються посилити санкції проти найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть".
Про це пише Reuters із посиланням на джерело в дипломатичних колах ЄС.
На "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть" вже поширюються обмеження ЄС на кредити та боргове фінансування.
За даними видання, у ЄС обговорюють можливу заборону цим компаніям на інвестиції, яка має заморозити їхнє фінансування з джерел у Євросоюзі у нових проєктах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива. Водночас нові заходи не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у цих трьох російських компаній, повідомив співрозмовник Reuters.
З його слів, багато урядів ЄС попросили про винятки, які б дозволили європейським компаніям продовжувати купувати російську нафту.
Нагадаємо, Євросоюз посилює тиск на Росію санкціями. Напередодні, в рамках четвертого пакету, домовилися подовжити й без того рекордно довгий чорний список тих, хто стає нев’їзним. А ще на тих, на чиї активи в Євросоюзі, якщо вони є, щоб їх заморозити, тепер полюватимуть відповідні органи.