ЄС посилить санкції проти нафтових компаній Росії, але не планує вводити ембарго

ЄС посилить санкції проти нафтових компаній Росії, але не планує вводити ембарго

Обмеження не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у російських компаній.

Країни Євросоюзу збираються посилити санкції проти найбільших російських нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть".

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в дипломатичних колах ЄС.

На "Роснефть", "Транснефть" та "Газпром нефть" вже поширюються обмеження ЄС на кредити та боргове фінансування.

За даними видання, у ЄС обговорюють можливу заборону цим компаніям на інвестиції, яка має заморозити їхнє фінансування з джерел у Євросоюзі у нових проєктах з видобутку та розвідки всіх викопних видів палива. Водночас нові заходи не завадять державам та компаніям ЄС купувати нафту у цих трьох російських компаній, повідомив співрозмовник Reuters.

З його слів, багато урядів ЄС попросили про винятки, які б дозволили європейським компаніям продовжувати купувати російську нафту.

Нагадаємо, Євросоюз посилює тиск на Росію санкціями. Напередодні, в рамках четвертого пакету, домовилися подовжити й без того рекордно довгий чорний список тих, хто стає нев’їзним. А ще на тих, на чиї активи в Євросоюзі, якщо вони є, щоб їх заморозити, тепер полюватимуть відповідні органи.