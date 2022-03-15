ЕС ужесточит санкции против нефтяных компаний России, но не планирует вводить эмбарго

ЕС ужесточит санкции против нефтяных компаний России, но не планирует вводить эмбарго

Ограничения не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у российских компаний.

Страны Евросоюза собираются усилить санкции против крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах ЕС.

На "Роснефть", "Транснефть" и "Газпром нефть" уже распространяются ограничения ЕС на кредиты и долговое финансирование.

По данным издания, в ЕС обсуждают возможный запрет этим компаниям на инвестиции, которые должны заморозить их финансирование из источников в Евросоюзе в новых проектах по добыче и разведке всех ископаемых видов топлива. В то же время, новые меры не помешают государствам и компаниям ЕС покупать нефть у этих трех российских компаний, сообщил собеседник Reuters.

По его словам, многие правительства ЕС попросили об исключениях, которые позволили бы европейским компаниям продолжать покупать российскую нефть.

Напомним, Евросоюз ужесточает давление на Россию санкциями. Накануне, в рамках четвертого пакета, договорились продлить и без того рекордно длинный черный список невъездных. А еще на тех, на чьи активы в Евросоюзе, если они есть, чтобы их заморозить, теперь будут охотиться соответствующие органы.