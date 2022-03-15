Как ненароком не стать корректировщиком огня для оккупантов: 16 правил от Минобороны

Как ненароком не стать корректировщиком огня для оккупантов: 16 правил от Минобороны

Многие украинцы нечаянно становятся корректировщиками огня, распространяя точный адрес — куда попала или не долетела ракета.

В Министерстве обороны Украины призвали граждан не работать корректировщиками у врага.

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Это подчеркнула советница министра обороны Анна Маляр.

Она добавила, что большинство украинцев нечаянно становятся корректировщиками огня, распространяя точный адрес — куда попала или не долетела ракета.

"Если вы не хотите помогать врагу уничтожать наши города и села, то в соцсетях, в публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называйте точные цели и объекты впечатления.

Не стоит, как один из мэров, заявлять, что у нас нет ПВО на конкретном участке фронта и указывать географические данные, не надо как еще один из мэров — говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога и называть какая именно ( люди между собой и без этих заявлений найдут, как передать такую информацию).

Во время войны фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники ВСУ с привязкой к населенным пунктам.

Не надо говорить или писать – ракета попала в школу #7. Целесообразнее заявить – ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал.

Не стоит говорить — ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая расположена недалеко.

Не надо говорить – ракета попала в состав рядом с аэродромом. Потому что прилетит вторая, третья и уж точно попадет в аэродром", — отмечает Анна Маляр.

Список информации, разглашение которой может привести к осведомленности противника о действиях наших войск (сил) и негативно повлиять на ход ведения операций

1. Наименование воинских частей (подразделений) и других военных объектов в районах выполнения боевых (специальных) задач, географические координаты мест их расположения.

2. Численность личного состава воинских частей (подразделений).

3. Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и место хранения.

4. Описания, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.

5. Информация об проводимых или планируемых операциях (боевых действиях).

6. Информация о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме видимых или очевидно выраженных).

7. Порядок привлечения сил и средств для выполнения боевых (специальных) задач.

8. Информация о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).

9. Информация о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).

10. Информация о воинских частях (подразделениях), методике или тактике их действий, подробная.

11. Информация о проведении уникальных операций с указанием приемов и способов, которые использовались.

12. Информация об эффективности сил и средств РЭБ противника.

13. Информация об отложенных или отмененных операциях.

14. Информация о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.

15. Информация о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).

16. Фото и видео съемок и другой наглядной информации с представителями незаконных вооруженных формирований.

Напомним, что в Николаевской области защитники Украины уничтожили вражескую артиллерию, а также обзавелись новым трофейным вооружением.