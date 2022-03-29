Бывшему нардепу-предателю Илье Киве сообщено еще об одном подозрении

Занимался пропагандой войны и призывал к насильственной смене власти.

ДБР сообщило еще одно подозрение бывшему народному депутату Илье Киве за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По материалам следствия, бывший депутат, находясь на территории россии, принял участие в одном из пропагандистских шоу на российском телевидении. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, подозрение уведомлено в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109 (Действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "поскольку подозреваемый скрывается от правоохранительных органов на территории государства-агрессора, соответствующие материалы о предоставлении международной правовой помощи Офисом Генерального прокурора уже направлены".

Ранее Илье Киве уже было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов (ч. 3 ст. 110., ч. 2 статьи 436-1 УК Украины) и 10 марта 2022 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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