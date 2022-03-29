Уряд Польщі ухвалив рішення відмовитися від російського вугілля

Також Польща готується заморозити активи Російської Федерації.

Уряд Польщі підтримав законопроект, який передбачає заборону імпорту вугілля із країни-агресорки Росії.

Про це пише видання Rzeczpospolita із посиланням на заяву речника уряду Пьотра Мюллера.

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"Ми не хочемо, щоб імпорт вугілля продовжувався... Європейський Союз поки що не схвалив такі дії", – сказав представник уряду.

Також польський уряд схвалив законопроєкт про спеціальні механізми протидії підтримці агресії проти України. Йдеться, уряд розширить національні повноваження щодо заморожування російських та інших активів, пов'язаних із підтримкою агресії РФ проти України.

"Законопроект передбачає, що ми блокуватимемо активи суб'єктів, які сприяють підтримці війського вторгнення Росії до суверенної та незалежної України", – сказано в документі.

Раніше повідомляли, що президент України Володимир Зеленський під час звернення до уряду Данії закликав якнайшвидще ЄС відмовитися від російської нафти.

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