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На Херсонщині російські військові викрали голову Милівської громади

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На Херсонщині російські військові викрали голову Милівської громади

Людмила Денісова / Facebook

Яхнієнка вивезли у невідомому напрямку.

На Херсонщині російські військові викрали голову Милівської громади Олега Яхнієнка, повідомив Каховський міський голова Віталій Немерець.

Немерець зазначив, що 28 березня Олега Яхнієнка вивезли у невідомому напрямку.

Нагадаємо, за час війни, від 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

Окупанти знову викрадають керівників українських громад. Тепер на Херсонщині викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича.

Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України (АМУ) Віталій Кличко у Telegram.

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