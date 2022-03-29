На Херсонщині викрали голову Берислава та голову Голої Пристані

За час війни, від 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

Окупанти знову викрадають керівників українських громад. Тепер на Херсонщині викрали голову Берислава Олександра Шаповалова та голову Голої Пристані Олександра Бабича.

Про це повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України (АМУ) Віталій Кличко у Telegram.

"Орда продовжує звірствувати на тимчасово окупованих територіях України. Вбивства, викрадення та тортури цивільних - ось, що робить російський агресор, що прийшов знищити Україну і українців", - зазначив він.

Кличко додав, що за час війни, з 24 лютого, окупанти викрали 11 міських голів та 8 інших посадовців муніципалітетів.

"Я наголошую, що викрадення сільських, селищних та міських голів, особливо у воєнний час, наражає на небезпеку всіх жителів громади. Адже все критичне управління, життєзабезпечення, ухвалення важливих рішень, від яких залежить доля мешканців громади, покладається на її голову. Окупанти вдаються до варварства, бо не можуть здолати нас. І не знають, що робити, коли українці їх зустрічають не з квітами а прокльонами і вимогами йти геть", - зазначив голова АМУ.

Кличко звернувся до міжнародних організацій, до мерів муніципалітетів країн Європи та демократичного світу: "Докладайте всіх зусиль, застосовуйте всі можливі механізми і тиск, щоб допомогти Україні якнайшвидше подолати російську навалу! Бо кожен день війни - це страждання і смерті українців, це знищені селища і міста нашої держави. Я ше раз підкреслю: Україна сьогодні б‘ється не тільки за свою землю і волю, а є форпостом свободи і миру в усій Європі. Слава Україні!".

Нагадаємо, за результатами перемовин у Стамбулі російська сторона заявила, що окупанти скоротять військову активність на Київському та Чернігівському напрямах.

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