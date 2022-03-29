Ще три країни Євросоюзу видворили російських дипломатів за шпигунство

Ще три країни Євросоюзу видворили російських дипломатів за шпигунство

Раніше це зробили Нідерланди, Польща та Словаччина.

Країни Євросоюзу продовжують висилати співробітників російських дипмісій. Бельгія надішле 21 дипломата РФ, Ірландія - 4, Чехія - одного.

Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вілмс заявила, що ці дипломати були ідентифіковані як причетні до шпигунства.

"Бельгія висилає 21 російського дипломата за шпионаж або угрозу безпеки", — стверджується в повідомленні телеканалу RTBF.

У МЗС Ірландії вирішили звільнити російського посла та повідомили, що четверо службовців повинні покинути країну.

Тим часом Чехія визнала одного російського дипломата особистої нон ґрата.

"Сьогодні МЗС повідомило посольству Росії в Празі, що одного з його дипломатичних співробітників оголосили персоною нон ґрата і просили покинути Чехію протягом 72 годин. Разом з нашими союзниками ми скорочуємо присутність російської розвідки в ЄС", - йдеться у заяві чеського відомства.

Раніше уряд Нідерландів вислав 17 російських дипломатів. За даними спецслужб, насправді вони були шпигунами. Посла Росії в Нідерландах викликали сьогодні вдень, щоб повідомити йому про рішення.

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