Ще три країни Євросоюзу видворили російських дипломатів за шпигунство

Раніше це зробили Нідерланди, Польща та Словаччина.
Країни Євросоюзу продовжують висилати співробітників російських дипмісій. Бельгія надішле 21 дипломата РФ, Ірландія - 4, Чехія - одного.
Міністр закордонних справ Бельгії Софі Вілмс заявила, що ці дипломати були ідентифіковані як причетні до шпигунства.
"Бельгія висилає 21 російського дипломата за шпионаж або угрозу безпеки", — стверджується в повідомленні телеканалу RTBF.
У МЗС Ірландії вирішили звільнити російського посла та повідомили, що четверо службовців повинні покинути країну.
Тим часом Чехія визнала одного російського дипломата особистої нон ґрата.
"Сьогодні МЗС повідомило посольству Росії в Празі, що одного з його дипломатичних співробітників оголосили персоною нон ґрата і просили покинути Чехію протягом 72 годин. Разом з нашими союзниками ми скорочуємо присутність російської розвідки в ЄС", - йдеться у заяві чеського відомства.
Раніше уряд Нідерландів вислав 17 російських дипломатів. За даними спецслужб, насправді вони були шпигунами. Посла Росії в Нідерландах викликали сьогодні вдень, щоб повідомити йому про рішення.
Читайте також: