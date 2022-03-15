Шпигуни Путіна: Словаччина висилає трьох російських дипломатів

Працівникам посольства РФ дали 72 години на збори.

У понеділок, 14 березня, МЗС Словаччини оголосило, що висилає трьох російських дипломатів. Вони повинні покинути країну протягом 72 годин.

Як повідомляє словацьке видання Pravda, співробітників російського посольства запідозрили у шпигунстві.

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У повідомлення зовнішньополітичного відомства Словаччини сказано, що рішення про видворення трьох співробітників посольства РФ було ухвалено на основі оцінки словацьких спецслужб через діяльність, яка “порушує Віденську конвенцію про дипломатичні відносини”. Таке дипломатичне формулювання, за звичай, означає підозру в шпигунстві чи іншій антидержавній діяльності.

Начальник поліції Штефан Хамран та спецпрокурор Даніель Ліпшич пообіцяли у вівторок, 15 березня, розповісти більше про "розкриту злочинну діяльність у справі шпигунства та корупції, пов’язаної з Російською Федерацією".

З посиланням на власні джерела, словацькі журналісти повідомляють про затримання у цій справі кількох словацьких громадян, серед яких - полковник Міністерства оборони Словаччини, яких намагалися підкупити російські дипломати.

Припускають, що “шпигунів Путіна” цікавила інформація з приводу постачання зброї та боєприпасів до України,

“Якщо [росіяни] дізнаються, у який спосіб і куди буде транспортуватися зброя, вони зможуть атакувати транспорт”, — цитує видання колишнього керівника чеської військової розвідки Андора Шандора.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ Болгарії оголосило персонами нон ґрата двох російських дипломатів. Їм було наказано залишити країну протягом 48 годин.

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