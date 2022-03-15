Поодинокі випадки: як у Києві виявляють і карають мародерів

Поодинокі випадки: як у Києві виявляють і карають мародерів

Багато людей покинули домівки і історії про пограбування в столиці ширяться Мережею та хвилюють тих, хто виїхав.

Випадки мародерства тероборона та поліція фіксують і серед місцевого населення, переважно в містах, із яких люди тікають від війни. Військові адміністрації дали дозвіл на найсуворіше покарання — розстріл.

Про це йдеться в ТСН.

Але тероборона або просто небайдужі громадяни здебільшого перевиховують злочинців6 або ременем, або ж прив'язуванням злодіїв до стовпів. Попри це, в поліції стверджують, що із початком війни відсоток злочинності в українських містах упав у кілька разів. А ті поодинокі випадки мародерства перетворюються для затриманих у виправні роботи. А далі, обіцяють у поліції, найсуворіше покарання згідно з воєнним часом.

В один із таких рейдів із виявлення мародерства, вирушили журналісти ТСН. Гаслом "Слава Україні" їх зустрічає місцевий загін самооборони на Софіївській Борщагівці. Тут захисники активно будують барикади.

Як у Києві виявляють і карають мародерів

В умовах коли українські війська та спецслужби займаються безпосереднім знищенням ворога, охорона порядку в столиці повністю лягла на плечі простих людей.

"Перевіряємо автівки, документи, все що можна. А після комендантської години прошу нікого не виходити. Це затрудняє роботу", — говорять на блокпості.

Головне питання — чи є в їхньому районі факти мародерства. Багато людей покинули домівки і історії про пограбування в столиці ширяться в Мережі та хвилюють тих, хто виїхав.

Проте відповідь однозначна: фактів мародерства немає! Люди організовані, всі працюють. За кілька днів кожен район столиці перетворився на маленьку фортецю. Суворі чоловіки з мисливською зброєю теж заспокоюють. В їхньому мікрорайоні — повний порядок та контроль.

Рухаючись на автомобілі містом, легко побачити що подібні точки контролю спокою громадян є на кожному кроці.

На одному з блокпостів стоять вже представники військової територіальної оборони. Юрій з позивним "Хорват" розповідає про взаємодію з місцевими та боротьбу з мародерами.

"Ми домовились з місцевим населенням про те, що вони повинні контролювати. Це їхня зона відповідальності. Багато виїхали. Але ті, що залишились, контролюють щоб не було чужих в дворах. Ми не знаємо цих людей. А місцеве населення знає. Тому ми домовились з мешканцями. Вони доповідають, що там і як", — розповідає "Хорват".

Проте заявити що мародерства взагалі немає, буде теж несправедливим. Але ці випадки серед українців поодинокі, а фейки про масове мародерство запускають пропагандисти Кремля за для того щоб посіяти серед нас паніку. Ні паніки, ні мародерства в Україні немає. Країна єдина, дружна і працює на перемогу.

Нагадаємо, що військові РФ не гребують чужим майном і про свої "подвиги" хизуються рідним.

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