На Європу насуваються "криваві" дощі

Причиною рідкісного атмосферного явища буде пил та пісок із Сахари.

Через велику кількість пилу і піску у повітряних масах, що насуваються із африканської пустелі Сахари, над європейським континентом найближчими днями пройдуть дощі, які будуть мати червоне забарвлення.

Про це повідомляє видання Novinky.cz.

Особливо велика концентрація пилу в повітря буде спостерігатися над Іспанією, Францією та Німеччиною.

Німецькі метеорологи попереджають, що у вівторок, 15 березня, через величезну кількість пилу та дрібного піску з Сахари опади набудуть червоного віддінку.

“Це буде буквально кривавий дощ, один із найсильніших за останні роки”, – попереджають вони.

До східної Європи це атмосферне явище добереться до ранку середи, але тут опади не матимуть такого інтенсивного забарвлення.

Жодної шкоди для здоров’я такі “криваві” дощі не завдаватимуть. Але обережними слід бути автомобілістам. Протираючи авта після дощу сухою ганчіркою можна досягнути ефекту наждачного паперу і подряпати лаковані поверхні.

Нагадаємо, наприкінці лютого північ Європи накрила руйнівна буря. Найбільше від шторму "Франклін" постраждала Ірландія.

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