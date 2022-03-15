Путін попросив допомоги у Китаю: чи стане Пекін на бік агресора

Росія побігла просити допомоги у Китаю — як фінансової, так і військової.

У розпорядженні американської розвідки наразі немає доказів, що Китай погодився допомагати Росії у війні з Україною, але підстави для занепокоєння є. Радник президента Байдена провів багатогодинні переговори з високопоставленим американським дипломатом після того, як американська розвідка доповіла: Путін побіг домовлятися з Сі Цзінь Піном, усвідомивши, що не справляється сам.

Чи стане Пекін на бік агресора, йдеться в ТСН.

Радник президента Байдена Джейк Салліван провів у Римі переговори із високопоставленим китайським дипломатом Ян цзе Чі. Вони спілкувалися 7 годин. Усе, що розповсюдили світові агентства — це кадри, як делегації під’їжджають до готеля.

Але напередодні американські ЗМІ, із посиланням на джерела, почали повідомляти, що Росія, усвідомивши своє реальне становище, побігла просити допомоги у Китаю — як фінансової, так і військової. Зокрема, CNN пише, що Путін просив у Пекіна дрони.

І Росія, і Китай публічно спростували, що ведуть переговори про якусь військову співпрацю. Але, звичайно, вірити на слово цим спростуванням не варто. Своїм партнерам Сполучені Штати розіслали попередження розвідки, що Китай продемонстрував "певну відкритість" до таких прохань Росії. Тобто підтвердження розвідки про досягнення якихось домовленностей між Росією і Китаєм наразі немає, і немає фактів, що Китай вже чимось допомагає росії. Але побоювання є.

Джейк Салліван в ефірі CNN чітко заявив: Вашингтон не стоятиме осторонь, і не дозволить Китаю допомогати Росії. Водночас речник Держдепу Нед Прайс відмовився уточнювати, чи вже розробляються санкції проти Китаю.

Путін просив допомоги у Сі Цзіньпіна – чи стане Китай на бік агресора

Прикментно, що саме Китай був у зовнішньополітичній стратегії Сполучених Штатів головним ворогом, допоки Путін не розв‘язав війну в Украіні. Ворогом, з яким тепер Штати намагаються якщо не домовитися, то принаймні прилякати і попередити про можливі наслідки "дружби" з Росією.

Китай увесь цей час демонстрував лояльність до Росії. Путін був чи не єдиним високопоставленим гостем на Олімпіаді у Пекіні, в той час, як більшість цивілізованих країн світу на політичному рівні бойкотували Олімпіаду через порушення Китаєм прав людини. Тоді навіть писали, що Сі Цзінь Пін попросив Путіна не псувати йому Олімпіаду і відстрочити війну.

А вже в умовах війни Пекін, наприклад, хоч і закликав на Радбезах ООН до миру, але забував згадати, а хто ж на кого напав, ну і завжди голосував суголосно із Росією. Нічого ідеологічного в цій дружбі немає. Китай не має друзів, лише інтереси. І з економічноі точки зору він зараз обиратиме, чий бік їм краще обрати. США, за словами речниці Байдена, дуже предметно пояснили китайському дипломату наслідки.

"Якщо Китай вирішить надати економічну підтримку або зробити додаткові кроки на користь Росіі, вона становить лише 15-20% світової економіки. Країни "Групи семи" виробляють 50 відсотків. Тож у нашому розпорядженні є низка інструментів в координації з нашими європейськими партнерами, якщо нам доведеться їх використати. Але наразі ми немаємо чого вам повідомити. І будемо дуже уважно стежити за цією сферою", — зазначила Джен Псакі.

Ну і в Європейському Союзі неабияк стурбовані усім, що відбувається. Багато країн вже усвідомлюють, що вони можуть стати наступними жертвами Росії. Щоб заспокоїти і зміцнити антипутінську коаліцію в Європі, туди наступного тижня може полетіти президент Байден і відвідати Брюсель. У Білому домі цю інформацію наразі не підтвердили, але й не спростовують, що такий візит може відбутися.

15 березня о 15:00 за Києвом наш президент Володимир Зеленський виступатиме по відеозв‘язку в Конгресі. Саме Конгрес демонструє найбільшу готовність і рішучість у підтримці України, хоч їхні повноваження відносно менші, аніж наприклад у Пентагону, Держдепу чи Білого дому, але їхній тиск, їхня рішучість — це наша зброя, наш інструмент тиску на американський уряд. І спілкування із Конгресом — це надзвичайно важливий, без жодного перебільшення, крок.

Нагадаємо, низка світових ЗМІ повідомила, що Китай висловив готовність надати допомогу Росії у війні з Україною, про яку напередодні попросила сама РФ.

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