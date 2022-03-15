Путин попросил помощи у Китая: станет ли Пекин на сторону агрессора

Россия побежала просить помощи у Китая — как финансовой, так и военной.

В распоряжении американской разведки нет доказательств, что Китай согласился помогать России в войне с Украиной, но основания для беспокойства есть. Советник президента Байдена провел многочасовые переговоры с высокопоставленным американским дипломатом после доклада американской разведки: Путин побежал договариваться с Си Цзинь Пином, осознав, что не справляется сам.

Станет ли Пекин на сторону агрессора, говорится в ТСН.

Советник президента Байдена Джейк Салливан провел в Риме переговоры с высокопоставленным китайским дипломатом Ян Цзе Чи. Они общались 7 часов. Все, что распространили мировые агентства — это кадры, когда делегации подъезжают к гостинице.

Но накануне американские СМИ со ссылкой на источники начали сообщать, что Россия, осознав свое реальное положение, побежала просить помощи у Китая — как финансовой, так и военной. В частности, CNN пишет, что Путин просил у Пекина дроны.

И Россия, и Китай публично опровергли, что ведут переговоры о каком-либо военном сотрудничестве. Но, конечно, верить на слово этим опровержением не стоит. Своим партнерам Соединенные Штаты разослали предупреждение разведки о том, что Китай продемонстрировал "определенную открытость" к таким просьбам России. То есть подтверждения разведки о достижении каких-либо договоренностей между Россией и Китаем пока нет, и нет фактов, что Китай уже чем-то помогает России. Но опасения есть.

Джейк Салливан в эфире CNN четко заявил: Вашингтон не будет стоять в стороне и не позволит Китаю помогать России. В то же время спикер Госдепа Нед Прайс отказался уточнять, разрабатываются ли уже санкции против Китая.

Путин просил помощи у Си Цзиньпина - станет ли Китай на сторону агрессора

Примечательно, что именно Китай был во внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов главным врагом, пока Путин не развязал войну в Украине. Врагом, с которым теперь Штаты пытаются если не договориться, то хотя бы припугнуть и предупредить о возможных последствиях "дружбы" с Россией.

Китай все это время демонстрировал лояльность России. Путин был едва ли не единственным высокопоставленным гостем на Олимпиаде в Пекине, в то время как большинство цивилизованных стран мира на политическом уровне бойкотировали Олимпиаду из-за нарушения Китаем прав человека. Тогда даже писали, что Си Цзинь Пин попросил Путина не портить ему Олимпиаду и отсрочить войну.

А уже в условиях войны Пекин, например, хоть и призывал на Совбезах ООН к миру, но забывал вспомнить, а кто на кого напал, ну и всегда голосовал с Россией. Ничего идеологического в этой дружбе нет. У Китая нет друзей, только интересы. И с экономической точки зрения он сейчас будет выбирать, чью сторону им лучше выбрать. США, по словам пресс-секретаря Байдена, очень предметно объяснили китайскому дипломату последствия.

"Если Китай решит оказать экономическую поддержку или предпринять дополнительные шаги в пользу России, она составляет лишь 15-20% мировой экономики. Страны "Группы семи" производят 50 процентов. Поэтому в нашем распоряжении есть ряд инструментов в координации с нашими европейскими партнерами, если нам придется их использовать. Но пока мы нечего вам сообщить. И будем очень внимательно следить за этой сферой", — отметила Джен Псаки.

Ну и в Европейском Союзе изрядно обеспокоены всем происходящим. Многие страны уже осознают, что они могут стать жертвами России. Чтобы успокоить и укрепить антипутинскую коалицию в Европе, туда на следующей неделе может прилететь президент Байден и посетить Брюссель. В Белом доме эту информацию не подтвердили, но и не опровергают, что такой визит может состояться.

15 марта в 15.00 по Киеву наш президент Владимир Зеленский будет выступать по видеосвязи в Конгрессе. Именно Конгресс демонстрирует наибольшую готовность и решительность в поддержке Украины, хотя их полномочия относительно меньшие, чем, например, у Пентагона, Госдепа или Белого дома, но их давление, их решимость — это наше оружие, наш инструмент давления на американское правительство. И общение с Конгрессом — это очень важный, без всякого преувеличения шаг.

Напомним, ряд мировых СМИ сообщил, что Китай выразил готовность оказать помощь России в войне с Украиной, о которой накануне попросила сама РФ.

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