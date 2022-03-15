Министр обороны Румынии прокомментировал падение дрона на территории страны.

Этот инцидент может быть маневром России в гибридной войне.

Министр обороны Румынии Василэ Динку высказал предположение, что исследовательско-информационный дрон, упавший в Быстрицком уезде Румынии в понедельник, 14 марта, могли использовать россияне как элемент пропаганды, чтобы вызвать тревогу среди местных жителей.

Такое заявление он сделал в комментарии румынскому изданию Digi24.

Глава оборонного ведомства охарактеризовал летательный аппарат как "игрушку" и заметил, что сначала воспринял этот случай как плохую шутку какого-нибудь авиамодельного клуба.

"Он советского производства и в настоящее время его не применяют в армии, он был выведен из употребления после 1989 года", — рассказал Василэ Динку.

По его словам, первые технические выводы будут известны во вторник, 15 марта, после того, как комиссия, изучавшая летательный аппарат, сделает свои выводы.

“Максимум, что он может делать – собирать информацию. Он не слишком велик и очень стар, его трудно подключить к современным системам”, – уточнил Динку.

Министр также отметил, что местом запуска мог быть Карпатский регион, поскольку этот тип дронов не имеет большой автономности полета.

С другой стороны, Василэ Динка не исключает, что этот инцидент может быть маневром России в гибридной войне, чтобы вызвать панику у населения, отбить желание соседних с Украиной стран оказывать помощь и сломать солидарность между союзниками.

"Одним из ключевых элементов российской пропаганды с начала войны с Украиной было візвать неохоту населения оказівать помощь. Они хотели бы разрушить солидарность, испугать людей в этой зоне, чтобы показать, что возможно что-то страшное”, — отметил министр обороны Румынии.

Напомним, в ночь на 11 марта в хорватской столице Загребе с неба упал неизвестный объект. Был слышен звук взрыва. Впоследствии выяснилось, что это был дрон со взрывным устройством.

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