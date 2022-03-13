Хорватия раскритиковала НАТО из-за падения беспилотника

В Хорватии заявили, что это была очевидная угроза, на которую не отреагировали.

Хорватские официальные лица раскритиковали НАТО из-за медленной реакции на военный беспилотник, который, очевидно, прилетел из зоны боевых действий в Украине из-за воздушного пространства трех стран-членов НАТО, прежде чем разбился недалеко от столицы страны.

"Мы не можем терпеть эту ситуацию, и так не должно было быть. Это была чистая и очевидная угроза, и как НАТО, так и ЕС, которые должны были отреагировать. Мы будем работать над тем, чтобы повысить готовность не только себя, но и других", — сказал премьер-министр Андрей Пленкович во время посещения места крушения, пишет Associated Press.

Пленкович призвал венгерские власти начать расследование, почему ее оборона, очевидно, не заметила беспилотный дрон, поскольку и Хорватия, и Румыния имели мало времени, чтобы отреагировать на быстро движущийся объект.

"Оно могло упасть на атомную электростанцию в Венгрии. Очевидно, не было хорошей реакции, а другие страны отреагировали плохо. Теперь у нас есть испытания, на которых мы должны учиться и реагировать гораздо лучше", — сказал он.

Он сказал, что только расследование может определить, кто запустил беспилотник — россияне или украинцы — после того, как самолет будет извлечен из большой воронки, образовавшейся после удара.

Напомним, что беспилотный летательный аппарат российского производства пересек Румынию и Венгрию, прежде чем войти в Хорватию и ударить поздно в четверг в поле у студенческого общежития. Около 40 припаркованных автомобилей были повреждены, но в результате громкого взрыва никто не пострадал.

В НАТО заявили, что интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона альянса отследила траекторию полета объекта.

Разведывательный беспилотник Ту-141 "Стриж" советских времен летал более 40 минут над Венгрией и шесть-семь минут над Хорватией, прежде чем разбился.

Ранее оборонные органы Румынии заявили, что беспилотник находился в воздушном пространстве Румынии всего через три минуты после пересечения границы с Украиной, что затрудняло его перехват.

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