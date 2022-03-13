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Взрывы во Франковске были от удара по аэродрому - Марцинкив

Взрывы во Франковске были от удара по аэродрому - Марцинкив

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Взрывы во Франковске были от удара по аэродрому - Марцинкив

Скриншот

Подробности устанавливаются.

В воскресенье, 13 марта, в Ивано-Франковске раздались взрывы.

Об этом сообщил городской голова Франковска Руслан Марцинкив.

По предварительной информации, говорит мэр города, утренние взрывы во Франковске произошли от удара по аэропорту.

"Сейчас детали еще устанавливаются. Я напоминаю, что цель врага — посеять панику и страх. Враг может и будет наносить удары в тылу Украины", — подчеркнул он.

Марцинкив призвал жителей приближенных к аэропорту домов временно переехать в другие районы города.

Напомним, взрывы на франковском аэродроме также прогремели 11 марта около 07:00. По словам мэра, в результате удара погибших нет, инфраструктура не повреждена.

В то же утро обстрелу подверглись Луцк и Днепр. В Генштабе сообщили, что ракетные удары по городам нанесли по меньшей мере шесть бомбардировщиков. Они выпустили не менее десяти крылатых ракет.

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