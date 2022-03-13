В Хмельницком проживает уже 16 тысяч переселенцев

Более 200 детей-переселенцев приобщились к дистанционному обучению.

В Хмельницком на постоянной основе проживают уже 16 тысяч переселенцев из регионов, сильно страдающих от войны.

Об этом сообщил хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Кроме того, по состоянию на 13 марта более 88 тысяч человек остановились в городе на срок от суток до трех дней.

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По словам Симчишина, совместно с волонтерами всех снабдили одеждой, питанием и медикаментами.

В настоящее время более 200 учеников-переселенцев дистанционно учатся в образовательных учреждениях Хмельницкого. К слову, в городе с 9 марта возобновили образовательный процесс.

Мэр города также сообщил, что более 120 переселенцев обратились с заявками за желанием работать. "Уже есть положительные случаи, когда люди трудоустроены и работают, и так же становятся надежным тылом для нашей армии и силовиков", — рассказал Симчишин.

В Хмельницкой области развернут палаточные городки, чтобы разместить еще большее количество переселенцев. В областном центре функционируют места их размещения. Впрочем, их количество ограничено. Вот почему возникла такая идея.

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