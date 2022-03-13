В Буче в братской могиле похоронили 67 мирных жителей

В Буче в братской могиле похоронили 67 мирных жителей

Похороны прошли 10 марта. Некоторых из погибших не удалось идентифицировать.

В Буче под Киевом в братской могиле похоронили 67 человек. Некоторых из погибших так и не удалось опознать.

Об этом рассказал директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский.

"67 гражданских мужчин похоронили на территории городской церкви города Буча. Были разные, некоторых даже не индетифицировали", — написал он.

На видео отмечается, что захоронения прошли 10 марта.

Напомним, что под Киевом оккупанты задерживают мирных жителей и хвалятся мародерствами (перехваченный разговор).

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