В Буче в братской могиле похоронили 67 мирных жителей

Похороны прошли 10 марта. Некоторых из погибших не удалось идентифицировать.
В Буче под Киевом в братской могиле похоронили 67 человек. Некоторых из погибших так и не удалось опознать.
Об этом рассказал директор Ирпенского городского центра первичной медико-санитарной помощи Андрей Левковский.
"67 гражданских мужчин похоронили на территории городской церкви города Буча. Были разные, некоторых даже не индетифицировали", — написал он.
На видео отмечается, что захоронения прошли 10 марта.
Напомним, что под Киевом оккупанты задерживают мирных жителей и хвалятся мародерствами (перехваченный разговор).
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