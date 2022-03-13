У Бучі в братській могилі поховали 67 мирних жителів

Поховання відбулося 10 березня. Декого із загиблих не вдалося ідентифікувати.
У Бучі під Києвом у братській могилі поховали 67 людей. Декого із загиблих так і не вдалося опізнати.
Про це розповів директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський.
"67 цивільних чоловік поховали на території міської церкви міста Буча. Були різні, декого навіть не індетифікували", — написав він.
На відео зазначається, що поховання відбулося 10 березня.
Нагадаємо, що під Києвом окупанти затримують мирних жителів і хваляться мародерствами (перехоплена розмова).
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