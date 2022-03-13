У Бучі в братській могилі поховали 67 мирних жителів

У Бучі в братській могилі поховали 67 мирних жителів

Поховання відбулося 10 березня. Декого із загиблих не вдалося ідентифікувати.

У Бучі під Києвом у братській могилі поховали 67 людей. Декого із загиблих так і не вдалося опізнати.

Про це розповів директор Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Левківський.

"67 цивільних чоловік поховали на території міської церкви міста Буча. Були різні, декого навіть не індетифікували", — написав він.

На відео зазначається, що поховання відбулося 10 березня.

Нагадаємо, що під Києвом окупанти затримують мирних жителів і хваляться мародерствами (перехоплена розмова).

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