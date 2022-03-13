“Не будьте притулком для брудних грошей Путіна”, - Нуланд попередила Ізраїль

Ізраїль уникає запровадження санкцій та різкої критики Росії.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд закликає Ізраїль приєднатися до санкцій Заходу щодо російських олігархів, щоб покарати Кремль за його вторгнення в Україну.

Як передає The Times of Israel, про це вона заявила ізраїльському каналу Channel 12.

Чиновниця Держдепу США закликала Ізраїль не брати “брудні гроші” з Росії.

“Ви не повинні стати останнім притулком для "брудних грошей", які розпалюють війни Путіна. Усе, що в змозі зробити Ізраїль, вітатимуть українці та міжнародна коаліція на підтримку України”, - заявила вона.

Вікторія Нуланд наголосила, що США прагнуть, щоб кожна демократія в усьому світі приєдналася до фінансових і експортних санкцій, запроваджених проти режиму Путіна.

“Ми повинні стиснути режим, ми повинні відмовити йому в доходах, які йому потрібні”, - заявила вона.

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Попри те, що західні країни та компанії від початку вторгнення РФ до України запровадили жорсткі санкції проти російської економіки, її олігархів та деяких чиновників, включно з президентом Путіним, Ізраїль не приєднався до спільних зусиль

Ця країна уникає санкцій або різкої критики проти Росії та президента Володимира Путіна, оскільки прагне збалансувати свої теплі зв’язки як з Києвом, так і з Москвою.

Зокрема, в Ізраїлі не було застосовано заходів проти російсько-ізраїльського мільярдера Романа Абрамовича, який потрапив під санкції Великобританії та Канади.

Також повідомляється, що останніми днями з Росії до Ізраїлю прибула низка приватних літаків, хоча більшість країн Заходу закрили повітряний простір для авіатранспорту із РФ.

Нагадаємо, нещодавно Канада запровадила нові санкції проти понад трьох десятків військових структур у Росії та п’яти осіб, наближених до президента Володимира Путіна, зокрема - олігарха Романа Абрамовича.

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