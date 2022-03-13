На Львівщині та у Херсоні чути вибухи

На Львівщині та у Херсоні чути вибухи

Повітряна тривога у більшості українських міст та областей триває, тому радимо не покидати укриттів.

Вранці 13 березня 2022 року на Львівщині та у Херсоні почали лунати вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі. Мовляв, видно заграву та чути вибухи.

За свідченнями очевидців на Львівщині, вибухи - дуже гучні, вони пролунали близько 10 разів. "Вікна тріщали, люстри дрижали", - кажуть свідки.

Також ЗМІ пишуть, що вибухи чутно і в самому Львові, можливо, вперше з початку війни. Наразі ця інформація перевіряється.

Нагадаємо, що о 3:30 проти ночі 13 березня фактично по всій Україні оголосили про повітряну тривогу і закликали українців сховатися піти в укриттях. Відтоді інформації про вибухи не з'являлось.

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Додамо, що у соцмережах не варто повідомляти, куди поцілили, через можливі повторення обстрілів, адже російські окупанти стежать і за соцмережами, і за ЗМІ та коректують обстріли.

Інформації про постраждалих та жертв інцидентів поки що немає.

Повітряна тривога у більшості українських міст та областей триває, тому радимо не покидати укриттів.

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