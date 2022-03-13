На Львовщине и в Херсоне слышны взрывы

На Львовщине и в Херсоне слышны взрывы

Воздушная тревога в большинстве украинских городов и областей продолжается, поэтому рекомендуем не покидать укрытий.

Утром 13 марта 2022 года на Львовщине и в Херсоне начались взрывы.

Об этом сообщают местные жители. Мол, видно зарево и слышны взрывы.

По свидетельствам очевидцев на Львовщине, взрывы – очень громкие, они прогремели около 10 раз. "Окна трещали, люстры дрожали", — говорят свидетели.

Также СМИ пишут, что взрывы слышны и в самом Львове, возможно, впервые с начала войны. В настоящее время эта информация проверяется.

Напомним, что в 3:30 на ночь 13 марта фактически по всей Украине объявили о воздушной тревоге и призвали украинцев скрыться уйти в укрытиях. С тех пор информация о взрывах не появлялась.

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Добавим, что в соцсетях не стоит сообщать, куда попали, из-за возможных повторений обстрелов, ведь российские кафиры следят и за соцсетями, и за СМИ и корректируют обстрелы.

Информации о пострадавших и жертвах инцидентов пока нет.

Воздушная тревога в большинстве украинских городов и областей продолжается, поэтому рекомендуем не покидать укрытий.

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