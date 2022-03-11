В ГСЧС напомнили правила обращения с взрывоопасными предметами (видео)

Эти советы могут помочь сохранить жизнь.

В ГСЧС напомнили основные правила обращения с взрывоопасными предметами, которыми российская армия засыпала нашу Украину.

Видео опубликовали на странице Telegram.

Помните, что категорически нельзя трогать вещи, торчащие из земли и похожие на ракеты. Нельзя брать в руки мины, гранаты, снаряды, которые могут оказаться где угодно.

Также не следует подбирать детские игрушки и гаджеты, разбросанные на земле – это могут быть замаскированные взрывные устройства.

"Мы рекомендуем быть особенно осторожными и обо всех находках сообщать на номера 101 и 102!" — отметили в ГСЧС.

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