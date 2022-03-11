Вооруженные Силы Украины героически защищают украинцев днем и ночью. Многих граждан сегодня интересует вопрос: как помочь ВСУ во время войны? Читайте об этом в материале ТСН.ua.
Если вы хотите помочь украинским военным преодолеть оккупантов, сделать это можно онлайн и даже если вы находитесь далеко от Родины.
В Госспецсвязи сообщили реквизиты криптогаманцев и банковских счетов, на которые можно пожертвовать средства на нужды армии и ВСУ.
Какие есть возможности для финансовой помощи ВСУ
- Если у вас загружено приложение "Действие", обновив его, вы увидите на главном экране новую функцию "Помощь армии".
- В платежной системе Portmone была создана возможность перечислить любую сумму денег на нужды ВСУ (здесь можно использовать в том числе и карту "Поддержка").
- Перечислить средства можно на специальный счет Национального банка Украины, созданный специально для поддержки ВСУ.
- Через приложение "Monobank": нужно нажать "Другие платежи" — "Благотворительность" — Поддержка армии (или "Поддержка фонда Вернись живым"). Также здесь можно перечислить кэшбек на фонд "Вернись живым". Для этого нужно во вкладке "Кешбек" выбрать "Передавать во благо" и включить опцию "Передавать кэшбек на благотворительность" и выбрать фонд "Вернись живым".
- В приложении "Приват24" можно перечислить средства со счета "Бонус+". Также можно перечислить собственные средства или средства с карты "поддержка" на нужды ВСУ через вкладку "Добро", которая появится на первой странице приложения после его обновления.
- В приложении "Sense" от Альфа-Банка необходимо выбрать "Переводы/Платежи" — "Помощь ВСУ".
Также помощь для ВСУ можно перечислить на криптогаманке :
- BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
- ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
- TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
- DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
- SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
Как еще помочь ВСУ во время войны (не финансово)
Вы можете присоединиться к проекту "Массировочная сетка для армии руками волонтеров" и плести маскировочные сетки. Эта организация объединяет множество волонтерских групп по всей территории Украины.
Если вы не можете плести сетки, можете поискать в своем шкафу обрезки ткани и старые вещи, которые можно отдать волонтерам. Сегодня они часто обращаются к пошивным фабрикам и стоковым магазинам, чтобы просто приобрести ткань. Вещи, которые вы можете считать ненадобностью, получат новую жизнь и помогут украинской армии.
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