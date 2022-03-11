Как помочь ВСУ во время войны / УНИАН

Как помочь ВСУ во время войны

Как помочь ВСУ во время войны

Вооруженные Силы Украины героически защищают украинцев днем и ночью. Многих граждан сегодня интересует вопрос: как помочь ВСУ во время войны? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если вы хотите помочь украинским военным преодолеть оккупантов, сделать это можно онлайн и даже если вы находитесь далеко от Родины.

В Госспецсвязи сообщили реквизиты криптогаманцев и банковских счетов, на которые можно пожертвовать средства на нужды армии и ВСУ.

Какие есть возможности для финансовой помощи ВСУ

Если у вас загружено приложение "Действие", обновив его, вы увидите на главном экране новую функцию "Помощь армии". В платежной системе Portmone была создана возможность перечислить любую сумму денег на нужды ВСУ (здесь можно использовать в том числе и карту "Поддержка"). Перечислить средства можно на специальный счет Национального банка Украины, созданный специально для поддержки ВСУ. Через приложение "Monobank": нужно нажать "Другие платежи" — "Благотворительность" — Поддержка армии (или "Поддержка фонда Вернись живым"). Также здесь можно перечислить кэшбек на фонд "Вернись живым". Для этого нужно во вкладке "Кешбек" выбрать "Передавать во благо" и включить опцию "Передавать кэшбек на благотворительность" и выбрать фонд "Вернись живым". В приложении "Приват24" можно перечислить средства со счета "Бонус+". Также можно перечислить собственные средства или средства с карты "поддержка" на нужды ВСУ через вкладку "Добро", которая появится на первой странице приложения после его обновления. В приложении "Sense" от Альфа-Банка необходимо выбрать "Переводы/Платежи" — "Помощь ВСУ".

Также помощь для ВСУ можно перечислить на криптогаманке :

BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Как еще помочь ВСУ во время войны (не финансово)

Вы можете присоединиться к проекту "Массировочная сетка для армии руками волонтеров" и плести маскировочные сетки. Эта организация объединяет множество волонтерских групп по всей территории Украины.

Если вы не можете плести сетки, можете поискать в своем шкафу обрезки ткани и старые вещи, которые можно отдать волонтерам. Сегодня они часто обращаются к пошивным фабрикам и стоковым магазинам, чтобы просто приобрести ткань. Вещи, которые вы можете считать ненадобностью, получат новую жизнь и помогут украинской армии.

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