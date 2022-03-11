Як допомогти ЗСУ під час війни / УНІАН

Як допомогти ЗСУ під час війни

Як допомогти ЗСУ під час війни

Збройні Сили України героїчно захищають українців вдень і вночі. Багатьох громадян сьогодні цікавить запитання: як допомогти ЗСУ під час війни? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви хочете допомогти українським військовим подолати окупантів, зробити це можна онлайн та навіть якщо ви знаходитесь наразі далеко від Батьківщини.

У Держспецзв'язку повідомили реквізити криптогаманців та банківських рахунків, на які можна пожертвувати кошти на потреби армії та ЗСУ.

Які є можливості для фінансової допомоги ЗСУ

Якщо у вас завантажений застосунок "Дія", оновивши його, ви побачите на головному екрані нову функцію "Допомога армії". В платіжній системі Portmone було створено можливість перерахувати будь-яку суму грошей на потреби ЗСУ (тут можна використати в тому числі і карту "єПідтримка"). Перерахувати кошти можна на спеціальний рахунок Національного банку України, який було створено спеціально для підтримки ЗСУ. Через застосунок "Monobank": потрібно натиснути "Інші платежі" - "Благодійність" - Підтримка армії (або "Підтримка фонду Повернись живим"). Також тут можна перерахувати кешбек на фонд "Повернись живим". Для цього потрібно у вкладці "Кешбек" вибрати "Передавати на благо" та увімкнути опцію "Передавати кешбек на благодійність" і вибрати фонд "Повернись живим". В застосунку "Приват24" можна перерахувати кошти з рахунку "Бонус+". Також можна перерахувати власні кошти або кошти з картки "єПідтримка" на потреби ЗСУ через вкладку "Добро", яка з'явиться на першій сторінці застосунку після його оновлення. В застосунку "Sense" від Альфа-Банку потрібно вибрати "Перекази/Платежі" - "Допомога ЗСУ".

Також допомогу для ЗСУ можна перерахувати на криптогаманці:

BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv

1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Як ще допомогти ЗСУ під час війни (не фінансово)

Ви можете приєднатися до проєкту "Маскувальна сітка для армії руками волонтерів" і плести маскувальні сітки. Ця організація об'єднує велику кількість волонтерських груп по всій території України.

Якщо ви не маєте можливість плести сітки, можете пошукати в своїй шафі обрізки тканини та старі речі, які можна віддати волонтерам. Сьогодні вони часто звертаються до пошивних фабрик і стокових магазинів, щоб просто придбати тканину. Речі, які ви можете вважати непотребом, отримають нове життя і допоможуть українській армії.

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