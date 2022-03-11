Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Як допомогти ЗСУ під час війни

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як допомогти ЗСУ під час війни

Як допомогти ЗСУ під час війни / УНІАН

Збройні Сили України героїчно захищають українців вдень і вночі. Багатьох громадян сьогодні цікавить запитання: як допомогти ЗСУ під час війни? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви хочете допомогти українським військовим подолати окупантів, зробити це можна онлайн та навіть якщо ви знаходитесь наразі далеко від Батьківщини.

У Держспецзв'язку повідомили реквізити криптогаманців та банківських рахунків, на які можна пожертвувати кошти на потреби армії та ЗСУ.

Які є можливості для фінансової допомоги ЗСУ

  1. Якщо у вас завантажений застосунок "Дія", оновивши його, ви побачите на головному екрані нову функцію "Допомога армії".
  2. В платіжній системі Portmone було створено можливість перерахувати будь-яку суму грошей на потреби ЗСУ (тут можна використати в тому числі і карту "єПідтримка").
  3. Перерахувати кошти можна на спеціальний рахунок Національного банку України, який було створено спеціально для підтримки ЗСУ.
  4. Через застосунок "Monobank": потрібно натиснути "Інші платежі" - "Благодійність" - Підтримка армії (або "Підтримка фонду Повернись живим"). Також тут можна перерахувати кешбек на фонд "Повернись живим". Для цього потрібно у вкладці "Кешбек" вибрати "Передавати на благо" та увімкнути опцію "Передавати кешбек на благодійність" і вибрати фонд "Повернись живим".
  5. В застосунку "Приват24" можна перерахувати кошти з рахунку "Бонус+". Також можна перерахувати власні кошти або кошти з картки "єПідтримка" на потреби ЗСУ через вкладку "Добро", яка з'явиться на першій сторінці застосунку після його оновлення.
  6. В застосунку "Sense" від Альфа-Банку потрібно вибрати "Перекази/Платежі" - "Допомога ЗСУ".

Також допомогу для ЗСУ можна перерахувати на криптогаманці:

  • BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
  • ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
  • TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
  • DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
  • SOL address:  66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV

Як ще допомогти ЗСУ під час війни (не фінансово)

Ви можете приєднатися до проєкту "Маскувальна сітка для армії руками волонтерів" і плести маскувальні сітки. Ця організація об'єднує велику кількість волонтерських груп по всій території України.

Якщо ви не маєте можливість плести сітки, можете пошукати в своїй шафі обрізки тканини та старі речі, які можна віддати волонтерам. Сьогодні вони часто звертаються до пошивних фабрик і стокових магазинів, щоб просто придбати тканину. Речі, які ви можете вважати непотребом, отримають нове життя і допоможуть українській армії.

Читайте також:

Наступна публікація