Збройні Сили України героїчно захищають українців вдень і вночі. Багатьох громадян сьогодні цікавить запитання: як допомогти ЗСУ під час війни? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Якщо ви хочете допомогти українським військовим подолати окупантів, зробити це можна онлайн та навіть якщо ви знаходитесь наразі далеко від Батьківщини.
У Держспецзв'язку повідомили реквізити криптогаманців та банківських рахунків, на які можна пожертвувати кошти на потреби армії та ЗСУ.
Які є можливості для фінансової допомоги ЗСУ
- Якщо у вас завантажений застосунок "Дія", оновивши його, ви побачите на головному екрані нову функцію "Допомога армії".
- В платіжній системі Portmone було створено можливість перерахувати будь-яку суму грошей на потреби ЗСУ (тут можна використати в тому числі і карту "єПідтримка").
- Перерахувати кошти можна на спеціальний рахунок Національного банку України, який було створено спеціально для підтримки ЗСУ.
- Через застосунок "Monobank": потрібно натиснути "Інші платежі" - "Благодійність" - Підтримка армії (або "Підтримка фонду Повернись живим"). Також тут можна перерахувати кешбек на фонд "Повернись живим". Для цього потрібно у вкладці "Кешбек" вибрати "Передавати на благо" та увімкнути опцію "Передавати кешбек на благодійність" і вибрати фонд "Повернись живим".
- В застосунку "Приват24" можна перерахувати кошти з рахунку "Бонус+". Також можна перерахувати власні кошти або кошти з картки "єПідтримка" на потреби ЗСУ через вкладку "Добро", яка з'явиться на першій сторінці застосунку після його оновлення.
- В застосунку "Sense" від Альфа-Банку потрібно вибрати "Перекази/Платежі" - "Допомога ЗСУ".
Також допомогу для ЗСУ можна перерахувати на криптогаманці:
- BTC: 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
- ETH and USDT (erc20): 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
- TRX and USDT (trc20): TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
- DOT: 1x8aa2N2Ar9SQweJv9vsuZn3WYDHu7gMQu1RePjZuBe33Hv
- SOL address: 66pJhhESDjdeBBDdkKmxYYd7q6GUggYPWjxpMKNX39KV
Як ще допомогти ЗСУ під час війни (не фінансово)
Ви можете приєднатися до проєкту "Маскувальна сітка для армії руками волонтерів" і плести маскувальні сітки. Ця організація об'єднує велику кількість волонтерських груп по всій території України.
Якщо ви не маєте можливість плести сітки, можете пошукати в своїй шафі обрізки тканини та старі речі, які можна віддати волонтерам. Сьогодні вони часто звертаються до пошивних фабрик і стокових магазинів, щоб просто придбати тканину. Речі, які ви можете вважати непотребом, отримають нове життя і допоможуть українській армії.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація