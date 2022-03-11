У ДСНС нагадали правила поводження з вибухонебезпечними предметами (відео)

Ці поради можуть допомогти зберегти життя.

У ДСНС нагадали основні правила поводження із вибухонебезпечними предметами, якими російська армія засипав нашу Україну.

Відео опублікували на сторінці в Telegram.

Пам'ятайте, що категорично не можна чіпати речі, які стирчать з землі і схожі на ракети. Не можна брати до рук міни, гранати, снаряди, які нині можуть опинитися будь-де.

Також не слід підбирати дитячі іграшки та гаджети, які розкидані на землі - це можуть бути замасковані вибухові пристрої.

"Ми радимо бути особливо обережними і про усі знахідки повідомляти на номери 101 та 102!" - наголосили в ДСНС.

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