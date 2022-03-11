Велика Британія ввела санкції проти 386 депутатів РФ, які підтримали вторгнення в Україну

Велика Британія ввела санкції проти 386 депутатів РФ, які підтримали вторгнення в Україну

Нові санкції, зокрема, заборонятимуть в'їзд до Великої Британії.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що запроваджено санкції проти 386 російських депутатів держдуми, які проголосували за визнання "Л/ДНР".

Про це йдеться у пресрелізі уряду Великої Британії.

Нові санкції заборонять тим, хто зазначений у списку, подорожувати до Великої Британії, отримувати доступ до активів, які зберігаються в країні, і вести тут бізнес.

"Ми націлені на тих, хто причетний до незаконного вторгнення Путіна в Україну, і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не послабимо тиску і будемо продовжувати закручувати російську економіку через санкції. Разом із нашими союзниками ми міцно стоїмо поруч із нашими українськими друзями. Ми продовжимо підтримувати Україну гуманітарною допомогою, оборонною зброєю та дипломатичною роботою для міжнародної ізоляції Росії", - заявила Трасс.

Таким чином, загальна кількість членів думи РФ, які підпали під санкції Великої Британії, досягає 400.

Нагадаємо, президент країни-агесорки Володимир Путін 21 лютого офіційно визнав так звані "ДНР" та "ЛНР". У присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника Путін підписав договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.

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