У Київській області продовжили комендантську годину

Комендантська година діятиме в регіоні від 20:00 до 7:00.

У всій всій Київській області подовжили тривалість комендантської години, яку ввели через напад Росії на Україну.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Від п'ятниці, 11 березня, до суботи, 12 березня, комендантська година буде діяти від 20:00 до 7:00.

Протягом цього часу заборонено виходити на вулиці та відвідувати інші громадські місця. Можуть це робити лише мешканці, які мають спеціально видані перепустки та посвідченнями особи.

"Оборона Київщини триває. Прошу з розумінням поставитися до комендантського часу. Такі заходи необхідні, в першу чергу, задля безпеки мешканців регіону", - йдеться у повідомленні голови ОДА.

До слова, комендантська година почала діяти від 26 лютого у всій території Київської області. Спочатку вона тривала від 17:00 до 08:00.

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