В Киевской области продлили комендантский час

Комендантский час будет действовать в регионе с 20:00 до 7:00.

По всей Киевской области продлили продолжительность комендантского часа, который ввели из-за нападения России на Украину.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба.

С пятницы, 11 марта, до субботы, 12 марта, комендантский час будет действовать с 20:00 до 7:00.

За это время запрещено выходить на улицы и посещать другие общественные места. Могут это делать только жители, имеющие специально выданные пропуска и удостоверения личности.

"Оборона Киевской области продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности жителей региона", — говорится в сообщении главы ОГА.

К слову, комендантский час начал действовать с 26 февраля по всей территории Киевской области. Сначала она продолжалась с 17:00 до 08:00.

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