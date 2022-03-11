"Хороша новина": "двохсотим" став ще один російський генерал

Триває 16-й день боротьби з російською агресією.
Російського генерала-майора Андрія Колеснікова було ліквідовано в Україні.
Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.
"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - написав Геращенко.
Раніше Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна.Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії. Інформація про загибель окупанта, який брав участь в сирійських “операціях” РФ, з’явилась й у російських засобах масової пропаганди. До слова, президент країни-агресорки Володимир Путін нагородив Маклагіна “орденом мужності”. Поховали російського окупанта в Ростовській області.
Також у Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А. Захарова.
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