"Хороша новина": "двохсотим" став ще один російський генерал

"Хороша новина": "двохсотим" став ще один російський генерал

Триває 16-й день боротьби з російською агресією.

Російського генерала-майора Андрія Колеснікова було ліквідовано в Україні.

Про це у п'ятницю, 11 березня, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Хороша новина: сьогодні "двохсотим" став командувач 29-ю армією Східного військового округу (ВВО) генерал-майор Андрій Колесніков", - написав Геращенко.

Раніше Збройні сили України ліквідували офіцера російської окупаційної армії В'ячеслава Маклагіна.Терорист брав участь в "операціях" росіян у Сирії. Інформація про загибель окупанта, який брав участь в сирійських “операціях” РФ, з’явилась й у російських засобах масової пропаганди. До слова, президент країни-агресорки Володимир Путін нагородив Маклагіна “орденом мужності”. Поховали російського окупанта в Ростовській області.

Також у Київській області Збройні сили ліквідували командира полку російської армії полковника А. Захарова.

ТСН.ua