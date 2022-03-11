"Хорошая новость": "двухсотым" стал еще один российский генерал

"Хорошая новость": "двухсотым" стал еще один российский генерал

Идет 16-й день борьбы с российской агрессией.

Российский генерал-майор Андрей Колесников был ликвидирован в Украине.

Об этом в пятницу, 11 марта, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Хорошая новость: сегодня "двухсотым" стал командующий 29-й армией Восточного военного округа (ВВО) генерал-майор Андрей Колесников", — написал Геращенко.

Ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали офицера российской оккупационной армии Вячеслава Маклагина. Террорист участвовал в "операциях" россиян в Сирии. Информация о гибели оккупанта, участвовавшего в сирийских операциях РФ, появилась и в российских средствах массовой пропаганды. К слову, президент страны-агрессора Владимир Путин наградил Маклагина "орденом Мужества". Похоронили российского оккупанта в Ростовской области.

Также в Киевской области Вооруженные ликвидировали командира полка российской армии полковника А.Захарова.

ТСН.ua