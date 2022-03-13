У Саудівській Аравії відбулася масова страта: 81 особі відтяли голову

Засуджених до смертної кари звинуватили в тому, що вони пішли “слідами сатани”.

У суботу, 12 березня, у Саудівській Аравії стратили 81 засудженого до смертної кари за різноманітні злочини, пов'язані з тероризмом. Це найбільш масова страта в сучасній історії цього ісламського королівства.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на державне агентство преси Саудівської Аравії.

В офіційному повідомленні йдеться, що серед страчених у суботу були “засуджені за різні злочини, включно з вбивствами невинних чоловіків, жінок і дітей”. Деякі з них були членами Аль-Каїди, угруповання Ісламська держава, а також прихильниками єменських повстанців-хуситів.

Серед страчених – 73 саудівці, сім єменців та один сирієць. У звіті не вказано, де саме відбувалися страти і в який спосіб їх було покарано. Однак, як відомо, засудженим до смертної кари в Саудівській Аравії, як правило, відрубують голову.

Також читайте Трагедія в Ємені: 5 людей загинули під час святкування перемоги над збірною Саудівської Аравії

“Обвинуваченим було надано право на адвоката та гарантовано їхні повні права згідно із законодавством Саудівської Аравії під час судового процесу, який визнав їх винними у скоєнні численних жахливих злочинів, внаслідок яких загинула велика кількість цивільних осіб та правоохоронців”, - йдеться в офіційному пресрелізі.

У повідомленні наголосили, що страчені "йшли слідами сатани" у здійсненні своїх злочинів.

За кількістю страчених в один день спадковий принц Саудівської Аравії, син короля Салмана, Мухаммед, який також є головою королівського суду, встановив рекорд в історії королівства. Раніше наймасовішою стратою було обезголовлення у січні 1980 року 63 бойовиків, яких було засуджено за захоплення Великої мечеті в Мецці — головної святині ісламу.

Після приходу до влади принц Мухаммед під керівництвом свого батька намагався лібералізувати життя в королівстві, відкриваючи кінотеатри та дозволяючи жінкам керувати автомобілем. Щоб зменшити кількість страт було запроваджено виплату так званих “кровних грошей” сім’ям жертви убивства.

“Якщо хтось загрожує життю багатьох людей, це означає, що він має бути покараний смертною карою. Ми не можемо нічого з цим зробити, навіть якщо б ми хотіли щось зробити, тому що це чітке вчення в Корані”, - говорив раніше з приводу смертної кари в королівстві спадковий принц Мухаммед ібн Салман.

Остання масова страта в Саудівській Аравії відбулася в січні 2016 року, коли було відтято голови 47 особам, включно з видатним опозиційним шиїтським священнослужителем, який організовував демонстрації в королівстві.

Нагадаємо, раніше син короля Салмана, другий заступник прем'єр-міністра і міністр оборони Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман заявив лідерам Росії та України, що "готовий докласти зусиль для посередництва між сторонами".

Читайте також: