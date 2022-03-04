Посередником у мирних переговорах Росії та України зголосився стати принц

Посередником у мирних переговорах Росії та України зголосився стати принц

Спадковий принц Саудівської Аравії провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським.

Син короля Салмана, другий заступник прем'єр-міністра і міністр оборони Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив лідерам Росії та України, що "готовий докласти зусиль для посередництва між сторонами".

Про це повідомляє ВВС.

В окремих телефонних розмовах з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським спадковий принц Саудівської Аравії висловив підтримку “політичному врегулюванню” збройного конфлікту, який розв’язала Росія проти України.

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Як повідомляють ЗМІ Саудівської Аравії, саме Путін зателефонував принцу, який "роз'яснив позицію королівства" щодо війни в Україні.

Кремль у повідомленні про цю розмову заявив, що обидва лідери обговорювали енергетичні проблеми і “будуть продовжувати координувати свої підходи” щодо видобутку нафти.

У розмові із президентом Зеленським Мохаммед бін Салман, окрім пропозицій про посередництво у мирному врегулювання конфлікту, також повідомив, що королівство продовжить термін дії віз українських туристів і жителів України ще на три місяці.

Нагадаємо, ввечері 3 березня у Білорусі завершилися перемовини між українською та російською делегаціями, чия країна цинічно напала на нашу державу. Це був другий раунд переговорів.