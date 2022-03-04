Посередником у мирних переговорах Росії та України зголосився стати принц

Спадковий принц Саудівської Аравії провів телефонні розмови з Путіним та Зеленським.
Син короля Салмана, другий заступник прем'єр-міністра і міністр оборони Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман заявив лідерам Росії та України, що "готовий докласти зусиль для посередництва між сторонами".
Про це повідомляє ВВС.
В окремих телефонних розмовах з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським спадковий принц Саудівської Аравії висловив підтримку “політичному врегулюванню” збройного конфлікту, який розв’язала Росія проти України.
Як повідомляють ЗМІ Саудівської Аравії, саме Путін зателефонував принцу, який "роз'яснив позицію королівства" щодо війни в Україні.
Кремль у повідомленні про цю розмову заявив, що обидва лідери обговорювали енергетичні проблеми і “будуть продовжувати координувати свої підходи” щодо видобутку нафти.
У розмові із президентом Зеленським Мохаммед бін Салман, окрім пропозицій про посередництво у мирному врегулювання конфлікту, також повідомив, що королівство продовжить термін дії віз українських туристів і жителів України ще на три місяці.
Нагадаємо, ввечері 3 березня у Білорусі завершилися перемовини між українською та російською делегаціями, чия країна цинічно напала на нашу державу. Це був другий раунд переговорів.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217,
- бойових броньованих машин ‒ 900,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ - 42,
- засоби ППО - 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 (інформація уточнюється),
- автомобільної техніки - 374,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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