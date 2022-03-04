Посредником в мирных переговорах России и Украины вызвался стать принц

Наследный принц Саудовской Аравии провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским.

Сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил лидерам России и Украины, что "готов приложить усилия для посредничества между сторонами".

Об этом сообщает BBC.

В отдельных телефонных разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку "политическому урегулированию" вооруженного конфликта, который развязала Россия против Украины.

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Как сообщают СМИ Саудовской Аравии, именно Путин позвонил по телефону принцу, который "разъяснил позицию королевства" относительно войны в Украине.

Кремль в сообщении об этом разговоре заявил, что оба лидера обсуждали энергетические проблемы и "будут продолжать координировать свои подходы" по добыче нефти.

В разговоре с президентом Зеленским Мохаммед бин Салман, кроме предложений о посредничестве в мирном урегулировании конфликта, также сообщил, что королевство продлит срок действия виз украинских туристов и жителей Украины еще на три месяца.

Напомним, вечером 3 марта в Беларуси завершились переговоры между украинской и российской делегациями, чья страна цинично напала на наше государство. Это был второй раунд переговоров.