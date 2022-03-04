Посредником в мирных переговорах России и Украины вызвался стать принц

Наследный принц Саудовской Аравии провел телефонные разговоры с Путиным и Зеленским.
Сын короля Салмана, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил лидерам России и Украины, что "готов приложить усилия для посредничества между сторонами".
Об этом сообщает BBC.
В отдельных телефонных разговорах с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским наследный принц Саудовской Аравии выразил поддержку "политическому урегулированию" вооруженного конфликта, который развязала Россия против Украины.
Как сообщают СМИ Саудовской Аравии, именно Путин позвонил по телефону принцу, который "разъяснил позицию королевства" относительно войны в Украине.
Кремль в сообщении об этом разговоре заявил, что оба лидера обсуждали энергетические проблемы и "будут продолжать координировать свои подходы" по добыче нефти.
В разговоре с президентом Зеленским Мохаммед бин Салман, кроме предложений о посредничестве в мирном урегулировании конфликта, также сообщил, что королевство продлит срок действия виз украинских туристов и жителей Украины еще на три месяца.
Напомним, вечером 3 марта в Беларуси завершились переговоры между украинской и российской делегациями, чья страна цинично напала на наше государство. Это был второй раунд переговоров.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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