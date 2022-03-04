Украинцев не будут депортировать из США по истечении срока визы

Украинцев не будут депортировать из США по истечении срока визы

Новым статусом смогут воспользоваться 30 тысяч украинских граждан.

Министерство внутренней безопасности позволит украинцам, находящимся в Соединенных Штатах, оставаться в стране в рамках гуманитарной помощи.

Об этом сообщает CNN с ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

Временный защищенный статус (TPS) касается людей, которые по истечении срока визы вынуждены вернуться на родину, разрушенную вооруженным конфликтом или стихийным бедствием. Защита ограничивается теми, кто находится в Соединенных Штатах.

Также читайте Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

"Намеренное и неспровоцированное нападение России на Украину привело к войне и бессмысленному насилию, поэтому украинцы вынуждены искать убежища в других странах", — сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас, объявив о таком решении.

По данным Института миграционной политики, около 30 000 украинцев, у которых заканчиваются визы, могут воспользоваться этим защищенным статусом. Визы выдаются на временной основе и обезопасят их от депортации.

Чтобы получить такое право граждане Украины должны постоянно проживать в США от 1 марта. Обозначение TPS будет действовать в течение 18 месяцев.

Таким образом, Украина присоединилась к списку из 12 стран, среди которых, в частности, Южный Судан и Венесуэла, которые также уже получили временный защищенный статус.

Ранее Иммиграционные и таможенные службы объявили, что приостановили рейсы по депортации в Украину, ссылаясь на "продолжающийся гуманитарный кризис".

"В связи с происходящим в Украине гуманитарным кризисом Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) приостановила репатриационные рейсы в Украину. ICE продолжит следить за текущей ситуацией и будет вносить оперативные изменения при необходимости", — сказал представитель агентства.

Напомним, в Совете ЕС договорились активировать Директиву о временной защите для граждан и жителей Украины, спасающихся от войны, которую начала Россия. Политического согласия по этому поводу достигли министры внутренних дел или юстиции стран ЕС на своем заседании в Брюсселе в четверг, 3 марта.

Читайте также: