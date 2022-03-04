Угроза ядерной катастрофы на ЗАЭС: Джонсон обещает созвать Совбез ООН

Премьер-министр Великобритании заявил, что необдуманные действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что созывает экстренное заседание Совбеза ООН в ближайшее время из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Об этом Джонсон сказал в разговоре с Зеленским, передает пресс-служба британского премьера.
Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.
Джонсон заявил, что необдуманные действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы. По его словам, Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась.
Премьер-министр заявил, что будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и другими странами.
Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.
Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.
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