Угроза ядерной катастрофы на ЗАЭС: Джонсон обещает созвать Совбез ООН

Премьер-министр Великобритании заявил, что необдуманные действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы.

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что созывает экстренное заседание Совбеза ООН в ближайшее время из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Об этом Джонсон сказал в разговоре с Зеленским, передает пресс-служба британского премьера.

Оба лидера согласились, что Россия должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и разрешить беспрепятственный доступ экстренных служб к электростанции.

Джонсон заявил, что необдуманные действия Путина теперь могут угрожать безопасности всей Европы. По его словам, Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась.

Премьер-министр заявил, что будет добиваться экстренного заседания Совета Безопасности ООН, и что Великобритания немедленно поднимет этот вопрос перед Россией и другими странами.

Ранее в ГСЧС рассказали, что именно горит на Запорожской АЭС после обстрелов российских оккупантов.

Напомним, ночью 3 марта российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции возле города Энергодар.

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