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Пожар на Запорожской АЭС встревожил МАГАТЭ

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Пожар на Запорожской АЭС встревожил МАГАТЭ

скриншот с видео

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и представителем украинского регулятора и оператора ядерной отрасли.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) связалось с представителями украинских властей из-за пожара на Запорожской АЭС.

Об этом сообщили в Twitter МАГАТЭ.

"МАГАТЭ знает об обстреле Запорожской атомной электростанции, контактирует с украинскими властями относительно ситуации", — говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси по этому поводу провел разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и представителем украинского регулятора и оператора ядерной отрасли.

В ходе разговора речь шла о серьезности ситуации на Запорожской атомной электростанции и необходимости прекратить применение оружия из-за чрезвычайной опасности при взрыве реактора.

Украинский регулятор сообщил МАГАТЭ, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции не изменился. Пожар на атомной электростанции не повлиял на "основное" оборудование, персонал станции принимает смягчающие меры.

Напомним, президент Зеленский из-за атаки российских оккупантов на ЗАЭС призвал Европу проснуться, ведь горит самая большая атомная электростанция Европы.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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