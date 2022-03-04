"Государство-террорист прибегло к ядерному террору", — Зеленский

Президент Украины напомнил, что российские пропагандисты уже угрожали "засыпать мир ядерным пеплом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории человечества прибегла к ядерному террору во время ведения захватнической войны против Украины.

Такое заявление глава государства сделал во время срочного обращения ночью 4 марта.

"Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Впервые в истории человечества государство-террорист прибегло к ядерному террору", — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что российские пропагандисты уже угрожали "засыпать мир ядерным пеплом".

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"Теперь это не угроза. Теперь это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда его не произойдет, дай Бог. Никто этого не просчитает до конца", — предостерег украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские охранники станции держали атомную станцию в безопасности, чтобы никто не мог ее захватить, заминировать и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир.

"Надо остановить российских военных! Немедленно кричите своим политикам: Украина — это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, то это конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции", — призвал мировое сообщество президент Украины.