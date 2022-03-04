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"Государство-террорист прибегло к ядерному террору", — Зеленский

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"Государство-террорист прибегло к ядерному террору", — Зеленский

Офис Президента Украины

Президент Украины напомнил, что российские пропагандисты уже угрожали "засыпать мир ядерным пеплом".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории человечества прибегла к ядерному террору во время ведения захватнической войны против Украины.

Такое заявление глава государства сделал во время срочного обращения ночью 4 марта.

"Ни одно государство, кроме России, никогда не обстреливало атомные энергоблоки. Впервые в истории человечества государство-террорист прибегло к ядерному террору", — подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что российские пропагандисты уже угрожали "засыпать мир ядерным пеплом".

"Теперь это не угроза. Теперь это реальность. И мы не знаем, чем закончится пожар на станции, когда будет взрыв или когда его не произойдет, дай Бог. Никто этого не просчитает до конца", — предостерег украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что украинские охранники станции держали атомную станцию в безопасности, чтобы никто не мог ее захватить, заминировать и шантажировать затем ядерной катастрофой весь мир.

"Надо остановить российских военных! Немедленно кричите своим политикам: Украина — это 15 атомных блоков. Если будет взрыв, то это конец всем, конец Европе, это эвакуация Европы. Только немедленные действия Европы могут остановить российские войска. Не допустите гибели Европы от катастрофы на атомной станции", — призвал мировое сообщество президент Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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