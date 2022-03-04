"Держава-терорист вдалася до ядерного терору", - Зеленський

Президент України нагадав, що російські пропагандисти уже погрожували "засипати світ ядерним попелом".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вперше в історії людства вдалася до ядерного терору під час ведення загарбницької війни проти України.

Таку заяву глава держави зробив під час терміново звернення уночі 4 березня.

"Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в історії людства держава-терорист вдалася до ядерного терору", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що російські пропагандисти уже погрожували "засипати світ ядерним попелом".

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"Тепер це не загроза. Тепер це реальність. І ми не знаємо, чим закінчиться пожежа на станції, коли буде вибух або коли його не станеться, дай Боже. Ніхто цього не прорахує до кінця", - застеріг український президент.

Зеленський наголосив, що українські охоронці станції тримали атомну станцію у безпеці, щоб ніхто не міг її захопити, замінувати і шантажувати потім ядерною катастрофою увесь світ.

"Треба зупинити російських військових! Негайно, кричіть своїм політикам: Україна - це 15 атомних блоків. Якщо буде вибух, то це кінець всім, кінець Європі, це евакуація Європи. Тільки негайні дії Європи можуть зупинити російські війська. Не допустіть загибелі Європи від катастрофи на атомній станції", - закликав світову спільноту президент України.