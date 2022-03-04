Червоний Хрест допоможе евакуювати людей з місця бойових дій - Верещук

Червоний Хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які будуть створені.

Червоний хрест виступить нейтральним посередником для того, щоб допомогти гарантувати безпеку громадян, яких евакуйовуватимуть з місць, де ведуться бойові дії.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, - пише Укрінформ.

За її словами, про це домовились прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник міжнародного комітету Червоного хреста Петр Маєр під час телефонної розмови.

"Ми домовились, що Червоний хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які будуть створені", - сказала Верещук.