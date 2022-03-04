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Червоний Хрест допоможе евакуювати людей з місця бойових дій - Верещук

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Червоний Хрест допоможе евакуювати людей з місця бойових дій - Верещук

pixabay.com

Червоний Хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які будуть створені.

Червоний хрест виступить нейтральним посередником для того, щоб допомогти гарантувати безпеку громадян, яких евакуйовуватимуть з місць, де ведуться бойові дії.

Про це сказала віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, - пише Укрінформ.

За її словами, про це домовились прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та керівник міжнародного комітету Червоного хреста Петр Маєр під час телефонної розмови.

"Ми домовились, що Червоний хрест стане нейтральним посередником і допоможе гарантувати, що Росія не буде обстрілювати евакуаційні канали, які будуть створені", - сказала Верещук.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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