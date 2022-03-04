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У Канаді примусово приземлили російський чартерний рейс в Арктику

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У Канаді примусово приземлили російський чартерний рейс в Арктику

Pexels

Міністерство транспорту Канади розпочало його розслідування.

Російський цивільний чартерний літак, що прямував до віддаленого регіону Арктики у Канаді, здійснив примусову посадку у канадському місті Єлловнайф.

Про це пише Укрінформ з посиланням на CBC News.

“...Літак та його пасажири рухалися до містечка Резолют у Нунавуті та мали намір провести заплановану наземну експедицію в Арктиці на великому всюдиході”, - сказала міністр інфраструктури Північно-Західної території Діана Арчі

Міністерство транспорту Канади розпочало його розслідування.

“Ми з'ясуємо, чи було порушення нещодавно оголошеного повідомлення льотчикам про заборону російським літакам використовувати канадський повітряний простір”, - заявили у Мінтрансі.

Хто саме перебував на борту літака, не повідомляється.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 

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