У Канаді примусово приземлили російський чартерний рейс в Арктику

У Канаді примусово приземлили російський чартерний рейс в Арктику

Міністерство транспорту Канади розпочало його розслідування.

Російський цивільний чартерний літак, що прямував до віддаленого регіону Арктики у Канаді, здійснив примусову посадку у канадському місті Єлловнайф.

Про це пише Укрінформ з посиланням на CBC News.

“...Літак та його пасажири рухалися до містечка Резолют у Нунавуті та мали намір провести заплановану наземну експедицію в Арктиці на великому всюдиході”, - сказала міністр інфраструктури Північно-Західної території Діана Арчі

Міністерство транспорту Канади розпочало його розслідування.

Також читайте Українська ППО за сьогодні збила три ворожі літаки, противник несе суттєві втрати

“Ми з'ясуємо, чи було порушення нещодавно оголошеного повідомлення льотчикам про заборону російським літакам використовувати канадський повітряний простір”, - заявили у Мінтрансі.

Хто саме перебував на борту літака, не повідомляється.