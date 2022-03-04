В Канаде принудительно приземлили российский чартерный рейс в Арктику

В Канаде принудительно приземлили российский чартерный рейс в Арктику

Министерство транспорта Канады начало его расследование.

Российский гражданский чартерный самолет, направлявшийся в отдаленный регион Арктики в Канаде, совершил принудительную посадку в канадском городе Йеллоунайф.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на CBC News.

"...Самолёт и его пассажиры двигались в город Резолют в Нунавуте и намеревались провести запланированную наземную экспедицию в Арктике на большом вездеходе", — сказала министр инфраструктуры Северо-Западной территории Диана Арчи

Министерство транспорта Канады начало его расследование.

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"Мы выясним, было ли нарушение недавно объявленного сообщения летчикам о запрете российским самолетам использовать канадское воздушное пространство", — заявили в Минтрансе.

Кто находился на борту самолета, не сообщается.