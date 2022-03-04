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В Канаде принудительно приземлили российский чартерный рейс в Арктику

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В Канаде принудительно приземлили российский чартерный рейс в Арктику

Pexels

Министерство транспорта Канады начало его расследование.

Российский гражданский чартерный самолет, направлявшийся в отдаленный регион Арктики в Канаде, совершил принудительную посадку в канадском городе Йеллоунайф.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на CBC News.

"...Самолёт и его пассажиры двигались в город Резолют в Нунавуте и намеревались провести запланированную наземную экспедицию в Арктике на большом вездеходе", — сказала министр инфраструктуры Северо-Западной территории Диана Арчи

Министерство транспорта Канады начало его расследование.

"Мы выясним, было ли нарушение недавно объявленного сообщения летчикам о запрете российским самолетам использовать канадское воздушное пространство", — заявили в Минтрансе.

Кто находился на борту самолета, не сообщается.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 

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