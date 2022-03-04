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Пожежа на Запорізькій АЕС стривожила МАГАТЕ

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Пожежа на Запорізькій АЕС стривожила МАГАТЕ

скріншот з відео

Генеральний директор Міжнародної агенції з атомної енергії провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та представником українського регулятора та оператора ядерної галузі.

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) зв'язалася з представниками української влади через пожежу на Запорізький АЕС.

Про це повідомили у Twitter МАГАТЕ.

"МАГАТЕ знає про обстріл Запорізької атомної електростанції, контактує з українською владою щодо ситуації", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі з цього приводу провів розмову з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та представником українського регулятора та оператора ядерної галузі.

Під час розмови йшлося про серйозність ситуації на Запорізькій атомній електростанції та необхідність припинити застосування зброї через надзвичайну небезпеку в разі вибуху реактора.

Український регулятор повідомив МАГАТЕ, що  рівень радіації на Запорізькій атомній електростанції не змінився. Пожежа на атомній електростанції не вплинула на "основне" обладнання, персонал станції вживає пом’якшувальних заходів.

Нагадаємо, президент Зеленський через атаку російських окупантів на ЗАЕС закликав Європу прокинутися, адже горить найбільша атомна електростанція Європи.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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