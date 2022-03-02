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Германия приютит украинских беженцев на три года: детали

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Германия приютит украинских беженцев на три года: детали

Associated Press

Германия обещает украинцам автоматическое предоставление убежища.

В Германии заявили, что украинцам, которые вынуждены бежать из своей страны из-за агрессивных действий РФ, не нужно будет проходить процедуру предоставления убежища. Им сразу предоставят защиту ЕС на срок до 3 лет.

Об этом написала глава МИД Германии Нэнси Фезер в Twitter.

По ее словам, беженцам помогут получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.

"Во всей стране мы являемся свидетелями большой готовности помочь перед лицом страданий, которые причиняет Путин своей войной против Украины. Я благодарна за эту человечность и солидарность. Мы хорошо организуем прием беженцев с федеральными землями. Поможем быстро и небюрократически. Беженцы из Украины не должны проходить процедуру предоставления убежища.Вы получаете немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет. Мы заботимся о том, чтобы они быстро получили медицинское страхование и доступ к рынку труда", — сказала Фезер.

Напомним, большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 198
  • боевые бронированные машины — 846
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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