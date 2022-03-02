Германия приютит украинских беженцев на три года: детали

Германия приютит украинских беженцев на три года: детали

Германия обещает украинцам автоматическое предоставление убежища.

В Германии заявили, что украинцам, которые вынуждены бежать из своей страны из-за агрессивных действий РФ, не нужно будет проходить процедуру предоставления убежища. Им сразу предоставят защиту ЕС на срок до 3 лет.

Об этом написала глава МИД Германии Нэнси Фезер в Twitter.

По ее словам, беженцам помогут получить быстрый доступ к медицинской страховке и рынку труда.

"Во всей стране мы являемся свидетелями большой готовности помочь перед лицом страданий, которые причиняет Путин своей войной против Украины. Я благодарна за эту человечность и солидарность. Мы хорошо организуем прием беженцев с федеральными землями. Поможем быстро и небюрократически. Беженцы из Украины не должны проходить процедуру предоставления убежища.Вы получаете немедленную защиту в ЕС на срок до трех лет. Мы заботимся о том, чтобы они быстро получили медицинское страхование и доступ к рынку труда", — сказала Фезер.

Напомним, большинство членов Постоянного комитета парламента Канады по вопросам иммиграции поддержали предложение об отмене виз для беженцев из Украины.