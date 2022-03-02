Обстрел Мариуполя: российские оккупанты попали в роддом

Информации о пострадавших нет.

В Мариуполе Донецкой области утром 2 марта российская армия попала в роддом.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Утром под обстрел оккупантов попал Левый берег города. Там и попало в роддом. Впрочем, продолжает свою работу. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют местные власти.

"Наши врачи все равно отважно работают. Рождаем, оперируем, лечим! У нас сегодня родилось уже три младенца! Жизнь продолжается!", — говорится в сообщении.