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Обстрел Мариуполя: российские оккупанты попали в роддом

Обстрел Мариуполя: российские оккупанты попали в роддом

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Обстрел Мариуполя: российские оккупанты попали в роддом

Информации о пострадавших нет.

В Мариуполе Донецкой области утром 2 марта российская армия попала в роддом.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Утром под обстрел оккупантов попал Левый берег города. Там и попало в роддом. Впрочем, продолжает свою работу. Информацию о пострадавших в настоящее время уточняют местные власти.

"Наши врачи все равно отважно работают. Рождаем, оперируем, лечим! У нас сегодня родилось уже три младенца! Жизнь продолжается!", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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