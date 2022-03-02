"Херсон все еще украинский, хоть и сильно задымленный" — мэр города

Ситуация в городе сложная.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев обратился к горожанам и рассказал о ситуации.

“Сложно назвать это утро хорошим, но попробуем. Мы все еще в Украине. Все еще стойкие. Но уже сильно в дыму.

Вчера ночью, когда мы с командой были в мэрии, здание обстреляли. Все живы. Но я снова вас прошу: не выходите из дома. Не провоцируйте стрельбу своими действиями и поведением. Мы в очень сложной ситуации, не нужно ее усиливать.

Сегодня буду заниматься тем, чтобы найти выход, как собрать убитых, как восстановить свет, газ, воду и тепло там, где они повреждены. Но сразу предупреждаю: сегодня выполнить эти задачи – значит совершить чудо. Мы все ждем чуда. Оно нам нужно”, — написал он на своей странице в Facebook.